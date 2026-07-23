Зеленский объявил о визите в США с целью прекращения войны

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке визита в США для обсуждения путей завершения войны. По его словам, встреча может состояться уже в ближайшие дни или в течение недели.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами ТСН в четверг, 23 июля, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал о предстоящем визите в США

По словам Зеленского, накануне состоялся разговор с Джаредом и Стивом Виткоффом. В ходе переговоров стороны обсудили возможную встречу и американские предложения по прекращению войны.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время может состояться его визит в США, где планируется обсуждение новых инициатив по прекращению войны в Украине.

По словам главы государства, американская сторона подготовила несколько предложений, которыми планирует поделиться как с Украиной, так и с российской стороной.

"Вчера состоялся разговор с Джаредом и Виткоффом. Мы обсуждали возможности встречи, и у США есть несколько предложений по прекращению войны. Они хотят поделиться ими и с нами, и с россиянами. Когда состоится эта встреча — я пока не знаю, скорее всего, она пройдет в США. Думаю, это произойдет в ближайшие дни или в течение недели", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что пригласил на отдельную встречу производителей зенитных ракетных комплексов Patriot. Также он планирует провести переговоры с американскими политиками, имеющими влияние на принятие соответствующих решений.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении переговоров со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе беседы стороны обсудили возможные дипломатические шаги для завершения войны в Украине.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима может стать переломным этапом в войне с Россией. По его мнению, в этот период страна либо приблизится к переговорам, либо столкнется с новым обострением боевых действий.