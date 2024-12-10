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Зеленский назвал политика, которого Путин боится больше всего

10 декабря 2024 08:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Когда закончится война в Украине – Зеленский говорит, что Путин боится Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российский диктатор Владимир Путин боится только одного политика в мире. Речь идет о новоизбранном президенте США Дональде Трампе.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х во вторник, 10 декабря.

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Путин боится Трампа

Зеленский уверен, что именно США являются страной, которая способна достичь результатов в вопросе мира.

"Мы знаем, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов — того, чего не смогли достичь другие. Чтобы добиться успеха в завершении этой войны, нам нужно единство — единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, а также сильные позиции и гарантии мира", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что только жесткая решимость способна завершить эту войну справедливо.

"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Лишь решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок", — добавил украинский лидер.

Зеленський Трамп та Путін
Сообщение Зеленского в "Х"

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня. Сейчас он "формулирует концепцию завершения войны".

Также мы писали, что риторика команды новоизбранного Трампа во время выборов и по состоянию на данный момент отличается. Представители новой администрации понимают ситуацию в отношении Украины.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия

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