Зеленский назначил временных руководителей Киевской и Николаевской ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых временных руководителей двух областных военных администраций. Речь идет о начальниках Киевской и Николаевской областей. Кадровые изменения произошли после перехода предыдущих руководителей на работу в Кабинет министров.
Об этом со ссылкой на указы №616/2026 и №617/2026 Президента Украины сообщает Новини.LIVE.
Кадровые изменения в ОВА
Глава государства подписал документы 16 июля 2026 года. Отныне обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации будет исполнять Руслан Олейник. Временное руководство Николаевской областью президент поручил Георгию Решетилову.
Эти назначения завершили первый этап ротации в регионах. Ранее предыдущие главы областей — Виталий Ким, возглавлявший Николаевскую ОВА, и Руслан Калашник, руководивший Киевской областью, — официально перешли на должности в Кабинете министров Украины.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента сообщал, что Верховная Рада Украины приняла решение о назначении нового премьер-министра. Главой правительства стал Сергей Корецкий. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.
Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщал о первом заседании нового состава Кабинета министров. Члены правительства определили первоочередные приоритеты работы. Они планируют выполнить установленные государством приоритеты и обеспечить стабильную работу всех ключевых сфер.
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