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Главная Новости дня Зеленский назначил временных исполняющих обязанности СБУ и Нацполиции

Зеленский назначил временных исполняющих обязанности СБУ и Нацполиции

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Дата публикации 17 июля 2026 22:40
Зеленский назначил и.о. руководителей СБУ и Нацполиции
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 июля, назначил временных исполняющих обязанности руководителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Речь идет об Александре Покладе и Максиме Цуцкиридзе.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского, о чем сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, передает Новини.LIVE.

Временные исполняющие обязанности руководителей СБУ и Нацполиции

"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", — говорится в указе Зеленского.

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Указ Зеленского. Фото: скриншот

Также Мельничук сообщил, что Кабинет министров Украины назначил на должность временно исполняющего обязанности главы Нацполиции Максима Цуцкиридзе.

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Сообщение Мельничука. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Зеленский провел встречу с Игорем Клименко, в ходе которой предложил ему возглавить Совет национальной безопасности и обороны Украины. Указ об этом назначении в настоящее время готовится.

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Ранее Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе. Он будет исполнять свои обязанности в Брюсселе.

Владимир Зеленский СБУ Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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