Зеленский: мы хотим остановить эту войну, но Путин отказывается

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня и дипломатическим переговорам. В то же время, по его словам, Россия не демонстрирует готовности к такому шагу.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News, передает Новини.LIVE.

Зеленский объяснил, почему война продолжается

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится как можно скорее остановить войну и готова к перемирию, которое дало бы возможность дипломатам начать предметные переговоры.

По словам главы государства, прекращение боевых действий поддерживают также президент США Дональд Трамп и европейские партнеры. В то же время главным препятствием для мирного процесса, по его мнению, остается позиция Кремля.

"Мы хотим остановить эту войну. Мы просим. Президент Трамп хочет, и европейцы хотят, а Путин не хочет. Мы ежедневно просим остановить эту войну. Хотя бы договориться о перемирии на определенное время и дать возможность дипломатам вести переговоры. Но Путин не хочет", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что из-за нежелания России прекратить боевые действия Украина вместе с партнерами должна продолжать усиливать давление на Москву. По его словам, одним из ключевых инструментов для этого остаются международные санкции.

Публикация Fox News. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 28 июля прибыл в Белый дом, где была запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры между лидерами проходили в закрытом для представителей СМИ формате.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в Овальном кабинете обсуждались вопросы, направленные на усиление защиты Украины и приближение завершения войны. Среди ключевых тем были возможность получения лицензий на производство перехватчиков для систем Patriot в Украине, а также другие решения в сфере обороны.