Зеленский: инициатива в войне уже не в руках Путина

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в войне против России изменилась, и Москва больше не обладает полной инициативой. По его словам, Украина укрепила свой оборонный потенциал и продолжает получать поддержку от партнеров.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал об изменениях в войне против России

Владимир Зеленский отметил, что прибыл на церемонию прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, чтобы выразить благодарность от имени украинского народа.

Президент подчеркнул, что Грэм с первых дней полномасштабного вторжения поддерживал Украину и верил, что Россия не сможет оккупировать страну. По словам Зеленского, американский сенатордесять раз посещал Украину, в частности бывал вблизи линии фронта.

Также глава государства рассказал о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, за время полномасштабной войны в Украине сформировалась мощная оборонная отрасль, объединяющая около 500 технологических компаний.

Зеленский заявил, что Россия ежемесячно несет значительные потери на фронте. Он отметил, что, несмотря на это, российское руководство не демонстрирует готовности прекратить войну.

"Как говорит президент Трамп, это колоссальные потери, но он не хочет останавливать эту войну. Поэтому теперь инициатива не в руках Путина, и это главное, что изменилось", — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что дальнейшее развитие оборонных возможностей и поддержка международных партнеров остаются важными факторами в противостоянии российской агрессии.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп положительно отозвался о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По его словам, переговоры прошли успешно, а в ходе беседы лидеры затронули ряд важных вопросов.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня и началу дипломатического диалога. В то же время, по его словам, Россия пока не демонстрирует желания предпринять шаги для прекращения боевых действий.