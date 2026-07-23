Зеленский: этой зимой Украина либо начнет переговоры с РФ, либо столкнется с новой эскалацией

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Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима может стать решающей в войне с Россией. По его словам, страна либо перейдет к переговорному процессу, либо столкнется с новой волной эскалации боевых действий.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве, передает Новини.LIVE.

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