Зеленский: была попытка покушения на командира "Хартии" Оболенского

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник уже задержаны, ведутся процессуальные действия.

Об этом глава государства сообщил в своем посте, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал о попытке покушения на командира "Хартии"

Президент Владимир Зеленский заявил, что на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского была совершена попытка покушения.

По словам главы государства, нападавшего и его сообщника удалось задержать. В настоящее время правоохранители проводят необходимые процессуальные мероприятия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Зеленский отметил, что получил доклад от руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Поклада относительно сложившейся ситуации.

Президент подчеркнул, что Украина даст ответ на попытку нападения на украинского военного командира.

"Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам ещё сильнее", — отметил Зеленский. Новость дополняется...