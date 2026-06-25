Зеленский: Беларусь завершает строительство инфраструктуры вблизи Украины

Владимир Зеленский и руководитель СВР Олег Луговский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 25 июня, заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского о ситуации на временно оккупированных территориях, в России и Беларуси. В частности, он сообщил о проведении в Беларуси мероприятий, которые проходят под явным влиянием России и могут быть направлены на подготовку к возможному расширению агрессии против Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Ситуация в Беларуси

"Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного", — рассказал Зеленский.

Беларусь развивает инфраструктуру. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, речь идет о приграничных направлениях:

Кобрин — Ковель;

Иваново — Маневичи;

Лунинец — Сарны;

Речица — Коростень;

Гомель — Чернигов.

В российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО".

Ситуация на границе Украины и Беларуси. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Строительство Беларусью военной и транспортной инфраструктуры. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский отметил, что Украина уже передала Беларуси необходимые сигналы относительно подобной деятельности, а также других форм её сотрудничества с Россией, направленных на затягивание и возможное расширение войны.

По словам украинского лидера, Беларусь знает, какие шаги необходимо предпринять с её стороны для достижения мира.

"Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", — заявил глава государства.

Ситуация в Крыму и на других оккупированных территориях

Зеленский сообщил о важных достижениях разведки в отношении ситуации в Крыму и на других украинских территориях, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией. По его словам, СЗР получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом, военной логистикой и управлением на полуострове.

Российская оккупационная администрация фактически признает, что не способна преодолеть последствия санкций средней дальности, введенных Украиной, а также реализации плана дальнобойного санкционного давления, прежде всего в сфере российской нефтепереработки.

Подобные процессы наблюдаются и в регионах России.

Ситуация в РФ

Украине также удалось получить внутреннюю документацию России, касающуюся оценки настроений граждан государства-агрессора.

"В настоящее время уровень тревожности россиян уже выше, чем во время нашей Курской операции, а именно превышает 50%. Уже 66% россиян считают своё финансовое положение сложным. Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России. Абсолютно прозрачные показатели, отражающие провал путинской военной политики", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера, на территории Беларуси не функционируют ретрансляторы, которые ранее использовались для поддержки российских ударов по Украине. В то же время пока нет подтвержденной информации об их полном демонтаже.

А по информации СМИ, Россия усилила давление на Беларусь, пытаясь использовать её территорию в качестве плацдарма для потенциального расширения агрессии против Украины.