Зеленская: Украина должна стать привлекательной для возвращения семей

Первая леди Украины Елена Зеленская на шестом саммите первых леди и джентльменов. Фото: Зеленская/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Первая леди Елена Зеленская заявила, что Украина не должна заставлять семьи и детей, находящихся за рубежом, возвращаться во время войны. В то же время государство должно создавать условия, которые побуждали бы их вернуться после завершения боевых действий. Для этого Украина поддерживает связи с гражданами за рубежом через образовательные и гуманитарные программы.

Об этом Елена Зеленская рассказала во время шестого Саммита первых леди и джентльменов, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Зеленская о возвращении граждан в Украину после войны

По словам первой леди, Украина не может диктовать людям, какой должна быть их образовательная или жизненная траектория. Она подчеркнула, что решение о возвращении каждая семья должна принимать самостоятельно, когда для этого наступит подходящее время.

"Мы не можем заставлять их сейчас возвращаться в страну, где идет война", — подчеркнула Зеленская.

В то же время, как отметила первая леди, Украина стремится не терять связь с детьми и гражданами, которые из-за войны находятся за рубежом. Для этого реализуются различные образовательные и гуманитарные программы, благодаря которым украинские дети могут продолжать общаться со сверстниками и другими украинцами в разных странах мира.

Зеленская подчеркнула, что такие связи важно сохранять, ведь украинцев за рубежом сейчас много — в частности, по всей Европе и в других частях мира:

"Мы очень боимся потерять эти связи".

Первая леди выразила надежду, что после окончания войны Украина сможет создать такие условия для жизни, при которых люди сами захотят вернуться. По её мнению, страна должна быть достаточно привлекательной, чтобы украинцы видели здесь своё будущее, могли строить планы и возвращались домой по собственному желанию.

"И я искренне надеюсь, что когда наступит мир, возвращение в Украину станет настолько привлекательным, что мы будем встречать людей каждый день в большом количестве", — отметила первая леди.

Зеленская также подчеркнула, что важно, чтобы после возвращения украинцы могли видеть перспективы для себя и своих семей и понимали, что у Украины интересное и яркое будущее:

"И все они смогут увидеть своё будущее в Украине, сформулировать свои планы и вернуться, действительно понимая, что у этой страны интересное и яркое будущее".

Новини.LIVE сообщали, что Елена Зеленская заявила, что Украина составила "Глобальный словарь устойчивости" из 38 понятий и практик разных стран. В него вошло и украинское понятие "софийность", сочетающее волю к жизни, силу к борьбе и мудрость к обучению. Над словарем работали более 45 экспертов, а его целью является создание общего языка для преодоления кризисов.

Новини.LIVE также писали, что Елена Зеленская рассказала, что переживать сложные времена ей помогают друзья, коллеги и истории людей, которые продолжают действовать, несмотря на войну. Она подчеркнула, что не отделяет себя от украинцев, называя их своей семьёй и силой. Особенно её вдохновляют люди, которые делятся собственным опытом и не опускают руки даже в самые тяжёлые времена.