В Париже завтра пройдет "Коалиция желающих": среди тем поддержка Украины

Эммануэль Макрон. Фото: Emma Da Silva/Pool via REUTERS

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 13 июля, проведет в Париже встречу с лидерами государств "Коалиции желающих". Стороны планируют обсудить укрепление системы противовоздушной обороны Украины, в частности развитие противоракетной защиты.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

"Коалиция желающих" в Париже

Инициированная в Париже и возглавляемая совместно с Великобританией, "Коалиция решительных" расширилась до 37 государств, которые участвуют в ее работе как очно, так и в формате видеоконференций.

Завтра впервые присоединятся новые участники — Молдова и Северная Македония.

В ходе встречи партнеры намерены укрепить чувство общности и координации действий в поддержку Украины.

Такой подход опирается на договоренности, достигнутые на саммитах G7 в Эвиане и НАТО в Анкаре, где союзники согласовали выделение 70 миллиардов евро военной помощи Украине в 2026 году.

Цель — продемонстрировать непоколебимость поддержки Украины со стороны западных партнеров и опровергнуть надежды Москвы на возможную "усталость от войны".

Участники уделят особое внимание взаимодействию в сфере противовоздушной обороны, в частности обсудят недавнюю инициативу США по лицензионному производству ракет Patriot на территории Украины.

Что касается возможных гарантий безопасности для Украины в случае потенциального прекращения огня, во Франции заявляют о готовности планов размещения многонационального контингента за пределами линии фронта.

В то же время эти наработки могут корректироваться, ведь перспектива завершения активной фазы войны пока остается неопределенной.

Ожидается, что украинский лидер Владимир Зеленский будет находиться в Париже как в понедельник, так и во вторник.

Как писали Новини.LIVE, лидер США Дональд Трамп во время саммита НАТО заявил, что США могут предоставить Украине право на производство Patriot. В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

А недавно Зеленский провел телефонный разговор с Макроном, в ходе которого рассказал ему о потребностях Украины в дополнительной ПВО для отражения российских атак.