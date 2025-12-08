Глава облсовета не задекларировал имущество — следствие завершили

Завершено расследование в отношении главы облсовета и его жены
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении главы облсовета и его жены-нардепа. Они не указали имущество более чем на 8 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 8 декабря.
Расследование по делу председателя облсовета
Следствие выяснило, что глава облсовета и его жена-нардеп не указали имущество в ежегодных декларациях в период 2021-2023 годов.
"Кроме того, на основании материалов НАБУ прокурор САП подал иск о конфискации у супругов активов на 5 млн гривен в пользу государства, поскольку они не могут объяснить их происхождение", — говорится в сообщении.
Также детективы установили, что именно на эту сумму глава облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах сделали взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).
Известно, что в октябре 2025 года им сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).
Отметим, вероятно, речь идет о председателе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко, которая является народным депутатом от фракции "Слуга народа".
Напомним, ранее экс-глава одесской налоговой скрыл активы. Речь идет об элитных авто, которые его семья покупала по ценам, значительно ниже рыночных.
Также мы писали, что в Одесской области судят работника миграционной службы, который скрыл свои доходы. Расхождение между реальными активами и представленной информацией достигло десятков миллионов гривен
