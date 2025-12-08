Відео
Україна
Україна
Головна Новини дня НАБУ завершило розслідування щодо голови облради та його дружини

НАБУ завершило розслідування щодо голови облради та його дружини

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 17:53
Голова облради не задекларував майно — слідство завершили
Затримання голови облради. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо голови облради та його дружини-нардепки. Вони не вказали майно більш ніж на 8 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ 8 грудня. 

Читайте також:

Розслідування у справі голови облради 

Слідство з'ясувало, що голова облради та його дружина-нардепка не вказали майно у щорічних деклараціях у період 2021-2023 років. 

"Крім того, на підставі матеріалів НАБУ прокурор САП подав позов про конфіскацію в подружжя активів на 5 млн гривень на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження", — йдеться у повідомленні.

Також детективи встановили, що саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску). 

Відомо, що у жовтні 2025 року їм повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, ймовірно, йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, яка є народною депутаткою від фракції "Слуга Народу".

Нагадаємо, раніше ексголова одеської податкової приховав активи. Йдеться про елітні авто, які його родина купувала за цінами, значно нижчими за ринкові.

Також ми писали, що на Одещині судять працівника міграційної служби, який приховав свої доходи. Розбіжність між реальними активами та поданою інформацією сягнула десятків мільйонів гривень

декларація НАБУ САП гроші розслідування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
