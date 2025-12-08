Голова облради не задекларував майно — слідство завершили

Затримання голови облради. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо голови облради та його дружини-нардепки. Вони не вказали майно більш ніж на 8 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ 8 грудня.

Розслідування у справі голови облради

Слідство з'ясувало, що голова облради та його дружина-нардепка не вказали майно у щорічних деклараціях у період 2021-2023 років.

"Крім того, на підставі матеріалів НАБУ прокурор САП подав позов про конфіскацію в подружжя активів на 5 млн гривень на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження", — йдеться у повідомленні.

Також детективи встановили, що саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Відомо, що у жовтні 2025 року їм повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, ймовірно, йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, яка є народною депутаткою від фракції "Слуга Народу".

