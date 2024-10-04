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Основатель Monobank рассказал о своем давнем факапе с картой без Крыма

4 октября 2024 10:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Олег Гороховский рассказал о скандале с картой Украины без Крыма
Основатель банка Monobank Елен Гороховский. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Основатель Monobank Олег Гороховский рассказал о скандале в 2019 году, когда интервью с ним проиллюстрировали картой Украины без Крыма. Он объяснил, почему так произошло и какие преимущества после резонанса он получил.

Об этом он рассказал в интервью Рамине Эсхскзай.

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Олег Гороховский рассказал, что разговор с Андреем Федоровым был его первым публичным интервью. Он заявил, что все прошло отлично, но настоящие проблемы начались в день публикации.

"В пятницу, я помню, это интервью выходит, и там перед интервью заставка какая-то, где про Монобанк, что банк работает по всей стране без отделений, и появляется карта Украины, и там нет Крыма. Выходит это интервью, и первый комментарий "где Крым" появился через 5 секунд. И я, как сейчас помню, я пишу Андрею: "Там ж*па". Он говорит: "Я вижу", — пошутил Олег Гороховский.

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Скандальная обложка интервью. Фото: скриншот

Он добавил, что сначала превью видео хотели быстро исправить, однако комментарии настолько быстро распространялись, что было принято решение удалить видео и перезагрузить его в другой день с правильным изображением. Олег Гороховский добавил, что ошибка произошла из-за монтажера, который по каким-то причинам выбрал такую карту. Впрочем, скандал стал не только первым публичным факапом для него, но и своеобразной выгодой.

"Мне казалось, что все пропало, что все хуже, чем было прежде. И потом в понедельник мы открыли большее количество карт за всю историю проекта. Любой факап — это не только поражение, но и какие-то возможности. Надо сказать, что Андрей ну очень хорошо себя повел. Сказал, что это его факап. Монобанк ни при чем, это монтажер где-то взял эту карту", — рассказал Гороховский.

Напомним, курьезы с картами Украины без Крыма встречаются довольно часто. В частности, совсем недавно в МОН прогремел скандал — в учебнике по украинскому языку появилась карта Украины без Крыма. В министерстве впоследствии отреагировали и объяснили, как это произошло и что теперь будет с книгами. Также летом оконфузились и в ЕС — карта без Крыма и части Одесской области была найдена в документах Ассоциации правоохранительных органов государств-членов ЕС. А однажды в телемарафоне тоже показали карту без оккупированного ныне Россией полуострова.

Крым скандал карта Олег Гороховский Монобанк

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