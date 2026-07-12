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Главная Новости дня Запорожье пережило более 1000 вражеских ударов за сутки: 12 человек пострадали

Запорожье пережило более 1000 вражеских ударов за сутки: 12 человек пострадали

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Дата публикации 12 июля 2026 09:01
Атака на Запорожье и область: РФ нанесла 1053 удара за сутки
Нападение РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

За сутки российские войска нанесли 1053 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району пострадали 12 человек.

Об этом заявил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Оккупанты наносили удары с помощью авиации, дронов и артиллерии

Российская армия в течение суток нанесла 1053 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области.

По словам Ивана Федорова, в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району пострадали 12 человек.

Войска РФ нанесли 16 авиационных ударов по Запорожью и ряду населенных пунктов области. Под ударами оказались, в частности, Комишуваха, Веселянка, Орехов, Вильнянка и другие общины.

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Также российские военные задействовали 836 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дроны. Атаки были зафиксированы в Запорожье, Малокатериновке, Балабино, Степногорске, Орехове, Гуляйпольском районе и десятках других населенных пунктов.

Кроме того, оккупанты осуществили 201 артиллерийский обстрел городов и сел области.

По информации Федорова, в областные службы поступило 165 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и транспортных средств.

Последствия атак и масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Запоріжжя пережило понад 1000 ворожих ударів за добу: 12 людей постраждали - фото 1
Заявление Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что ночью и утром 10 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались три района, повреждены АЗС и жилые дома, один человек пострадал.

Новини.LIVE писали, что в Сумах скончался один из пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами. В связи с этим число погибших в результате атаки возросло до пяти человек.

война в Украине Запорожская ОВА атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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