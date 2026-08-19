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Главная Новости дня Заместитель главы МОУ Баник заявил, что продолжает работать в ведомстве

Заместитель главы МОУ Баник заявил, что продолжает работать в ведомстве

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 22:21
Баник прокомментировал дальнейшую работу в Минобороны после перемен
Мстислав Баник. Фото: Facebook/Мстислав Баник

Заместитель министра обороны Мстислав Баник прокомментировал свою дальнейшую работу в ведомстве после смены его руководства. После заседания временной следственной комиссии Баник пообщался с журналистами.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Заместитель министра Баник сделал краткое заявление

Представители СМИ спросили его, продолжит ли он работать в Министерстве обороны и чем будет заниматься в дальнейшем.

"Сейчас я продолжаю заниматься тем, чем занимался".

На уточнение, означает ли это продолжение работы в команде нового руководства Минобороны, заместитель министра прямо не ответил.

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Общение Баника с журналистами было недолгим. Представители Министерства обороны также не стали подробно комментировать кадровые вопросы после смены руководства ведомства.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за назначение Андрея Сибиги и Евгения Хмары на должности руководителей Министерства иностранных дел и Министерства обороны Украины соответственно. Президент отметил поддержку парламента во время кадровых перестановок.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. За его назначение проголосовали 312 народных депутатов, а до этого должность возглавлял Михаил Федоров.

Кабинет министров Минобороны журналисты политики кадровые изменения
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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