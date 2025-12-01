Видео
Заменят ли женщины мужчин — Гетманцев о переквалификации

Заменят ли женщины мужчин — Гетманцев о переквалификации

Дата публикации 1 декабря 2025 05:02
Переквалификация женщин на мужские профессии — Гетманцев о нюансах
Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

В Украине действуют государственные программы, которые бесплатно переквалифицируют граждан, в том числе женщин, на профессии, которые традиционно считались "мужскими". Однако не все специальности, высвободившиеся из-за мобилизации, могут быть заменены женщинами из-за высокой физической нагрузки.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Переквалификация: часть проблем будет решена

Даниил Гетманцев сообщил, что государство уже финансирует программы, нацеленные на преодоление кадрового дефицита, который возник из-за мобилизации. Он привел пример успешной переквалификации:

"Я думаю, что все проблемы нельзя будет решить, но часть — да. Существуют программы подготовки водителей автобусов, где уже учится много женщин", — отметил Гетманцев.

В то же время он отметил, что существуют определенные ограничения, связанные с высокой физической нагрузкой, которые не позволяют женщинам полностью заменить мужчин в некоторых специальностях.

Несмотря на это, государство и бизнес продолжают делать все возможное, чтобы перекрыть кадровый дефицит.

Напомним, что в Николаеве заработал новый Офис занятости и образования, созданный специально для поддержки ветеранов и ветеранок. Там можно получить всестороннюю помощь - от профессионального обучения и переквалификации до индивидуальных консультаций и сопровождения специалистов.

Напомним, украинцы могут одновременно работать и получать пенсию, однако о трудоустройстве или увольнении нужно сообщить ПФУ, иначе придется вернуть лишние доплаты.

работа Даниил Гетманцев женщины профессии переквалификация
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
