Переквалификация женщин на мужские профессии — Гетманцев о нюансах

Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

В Украине действуют государственные программы, которые бесплатно переквалифицируют граждан, в том числе женщин, на профессии, которые традиционно считались "мужскими". Однако не все специальности, высвободившиеся из-за мобилизации, могут быть заменены женщинами из-за высокой физической нагрузки.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Переквалификация: часть проблем будет решена

Даниил Гетманцев сообщил, что государство уже финансирует программы, нацеленные на преодоление кадрового дефицита, который возник из-за мобилизации. Он привел пример успешной переквалификации:

"Я думаю, что все проблемы нельзя будет решить, но часть — да. Существуют программы подготовки водителей автобусов, где уже учится много женщин", — отметил Гетманцев.

В то же время он отметил, что существуют определенные ограничения, связанные с высокой физической нагрузкой, которые не позволяют женщинам полностью заменить мужчин в некоторых специальностях.

Несмотря на это, государство и бизнес продолжают делать все возможное, чтобы перекрыть кадровый дефицит.

