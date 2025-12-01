Відео
Чи замінять жінки чоловіків — Гетманцев про перекваліфікацію

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 05:02
Перекваліфікація жінок на чоловічі професії — Гетманцев про нюанси
Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

В Україні діють державні програми, які безкоштовно перекваліфіковують громадян, зокрема жінок, на професії, що традиційно вважалися "чоловічими". Проте не всі спеціальності, що вивільнилися через мобілізацію, можуть бути замінені жінками через високе фізичне навантаження.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Читайте також:

Перекваліфікація: частина проблем буде вирішена

Данило Гетманцев повідомив, що держава вже фінансує програми, націлені на подолання кадрового дефіциту, який виник через мобілізацію. Він навів приклад успішної перекваліфікації:

"Я думаю, що всі проблеми не можна буде вирішити, але частину — так. Існують програми підготовки водіїв автобусів, де вже навчається багато жінок",  — зазначив Гетманцев.

Водночас він наголосив, що існують певні обмеження, пов'язані з високим фізичним навантаженням, які не дозволяють жінкам повністю замінити чоловіків у деяких спеціальностях.

Попри це, держава та бізнес продовжують робити все можливе, щоб перекрити кадровий дефіцит.

Нагадаємо, що у Миколаєві запрацював новий Офіс зайнятості та освіти, створений спеціально для підтримки ветеранів і ветеранок. Там можна отримати всебічну допомогу — від професійного навчання та перекваліфікації до індивідуальних консультацій і супроводу фахівців. 

Нагадаємо, українці можуть одночасно працювати й отримувати пенсію, однак про працевлаштування чи звільнення потрібно повідомити ПФУ, інакше доведеться повернути зайві доплати.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
