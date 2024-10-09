Юристы Рады нашли в законопроекте №11416-д ряд несоответствий Конституции

Верховная Рада. Фото: porady.org.ua

В главном юридическом управлении Верховной Рады Украины проанализировали законопроект №11416-д по повышению ставок военного сбора и некоторых других налогов. Вывод — отдельные нормы документа не соответствуют Конституции.

Об этом говорится в заключении управления относительно представленного ко второму чтению текста законопроекта №11416-д, опубликованном на официальном портале Верховной Рады Украины в среду, 9 октября.

Читайте также:

Законопроект №11416-д — заключения юристов

В Главном юридическом управлении в крайне сжатые сроки осуществлена юридическая экспертиза подготовленного ко второму чтению Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одноименного законопроекта.

"По результатам экспертизы отмечаем о том, что отдельные положения не соответствуют Конституции, не согласуются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины", - заявили юристы.

Какие несоответствия обнаружили юристы

Юристы Рады обнаружили несоответствия Конституции сразу в нескольких нормах законопроекта.

Не соответствует принципу равенства и недискриминации налогоплательщиков введение уплаты авансовых взносов по НДФЛ, налогу на прибыль предприятий и военного сбора без учета переплат по этим налогам в предыдущие периоды и возможности вернуть эти переплаты как излишне уплаченные. Конституционное значение гривны как денежной единицы Украины нивелирует указанное в законопроекте предложение об установлении размеров авансового взноса по налогу на прибыль (для обменных пунктов) в евро. Несколько положений законопроекта нарушают принцип юридической определенности и предсказуемости закона и не учитывает требований статьи 8 Конституции Украины.

Также юристы Рады раскритиковали ретроспективное введение некоторых изменений в налоговое законодательство, ведь в Конституции утверждается, что законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

В анализе соответствия законопроекта №11416-д нормам Конституции Украины отмечается, что указанные замечания не являются исчерпывающими.

Фрагмент текста анализа законопроекта №11416-д. Фото: скриншот

Напомним, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал принять законопроект №11416-д в первом чтении, что повлечет за собой повышение налогов в стране. В случае принятия документа, новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.

Также Новини.LIVE писали, что, по прогнозу НБУ, в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов, это не окажет значительного влияния на инфляцию.