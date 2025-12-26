Видео
Главная Новости дня Захватила ли РФ командный пункт в Гуляйполе — что говорят в ВСУ

Захватила ли РФ командный пункт в Гуляйполе — что говорят в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 07:13
Волошин ответил, захватили ли россияне командный пункт ТрО в Гуляйполе
Российские военные. Фото: Reuters

В четверг, 25 декабря, росСМИ распространили информацию, что армия РФ якобы захватила командный пункт ТрО в Гуляйполе Запорожской области. Сейчас проводится расследование, соответствует ли эта информация действительности, и если факт подтвердится, будет открыто уголовное дело. 

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Читайте также:

Что известно о ситуации на Гуляйпольском направлении

"По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация", — сказал Волошин.

Он добавил, что в случае, если соответствующий факт будет подтвержден и установлен, тогда правоохранители откроют уголовное производство. Также будет дана оценка лицу, которое причастно к этой ситуации.

"А также по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям. Никто и ничего не будет скрывать", — резюмировал представитель Сил обороны Юга.

В то же время "Суспільне" отмечает, что их источники подтвердили информацию о расследовании относительно того, что батальон 106 бригады ТрО покинул наблюдательный пункт и оставил вещи, которые могут содержать важную информацию.

Напомним, что 25 декабря в сети распространилось видео, на котором военные РФ утверждают, что якобы захватили командный пункт ТрО, показав оставленные ноутбуки, телефон, карты и другие вещи.

Отметим, что недавно представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин заявил, что россияне рисуют себе победы на Харьковщине. В частности, враг с помощью снимает видео о якобы захваченных территориях, но на самом деле это не соответствует действительности.

Также мы писали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий назвал условия, которые позволят остановить армию РФ.

ВСУ армия Запорожская область фронт ситуация на фронте армия РФ
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
