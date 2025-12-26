Волошин ответил, захватили ли россияне командный пункт ТрО в Гуляйполе

Российские военные. Фото: Reuters

В четверг, 25 декабря, росСМИ распространили информацию, что армия РФ якобы захватила командный пункт ТрО в Гуляйполе Запорожской области. Сейчас проводится расследование, соответствует ли эта информация действительности, и если факт подтвердится, будет открыто уголовное дело.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация", — сказал Волошин.

Он добавил, что в случае, если соответствующий факт будет подтвержден и установлен, тогда правоохранители откроют уголовное производство. Также будет дана оценка лицу, которое причастно к этой ситуации.

"А также по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям. Никто и ничего не будет скрывать", — резюмировал представитель Сил обороны Юга.

В то же время "Суспільне" отмечает, что их источники подтвердили информацию о расследовании относительно того, что батальон 106 бригады ТрО покинул наблюдательный пункт и оставил вещи, которые могут содержать важную информацию.

Напомним, что 25 декабря в сети распространилось видео, на котором военные РФ утверждают, что якобы захватили командный пункт ТрО, показав оставленные ноутбуки, телефон, карты и другие вещи.

