Волошин відповів, чи захопили росіяни командний пункт ТрО у Гуляйполі

Російські військові. Фото: Reuters

У четвер, 25 грудня, росЗМІ поширили інформацію, що армія РФ нібито захопила командний пункт ТрО у Гуляйполі Запорізької області. Наразі проводиться розслідування, чи відповідає ця інформація дійсності, і якщо факт підтвердиться, буде відкрито кримінальну справу.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", — сказав Волошин.

Він додав, що у випадку, якщо відповідний факт буде підтверджено і встановлено, тоді правоохоронці відкриють кримінальне провадження. Також буде дана оцінка особі, яка причетна до цієї ситуації.

"А також за результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій. Ніхто і нічого не буде приховувати", — резюмував речник Сил оборони Півдня.

Тим часом "Суспільне" зазначає, що їх джерела підтвердили інформацію про розслідування щодо того, що батальйон 106 бригади ТрО покинув спостережний пункт та залишив речі, які можуть містити важливу інформацію.

Нагадаємо, що 25 грудня у мережі поширилося відео, на якому військові РФ стверджують, що нібито захопили командний пункт ТрО, показавши залишені ноутбуки, телефон, карти та і інші речі.

