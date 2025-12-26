Відео
Головна Новини дня Чи захопила РФ командний пункт у Гуляйполі — що кажуть у ЗСУ

Чи захопила РФ командний пункт у Гуляйполі — що кажуть у ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 07:13
Волошин відповів, чи захопили росіяни командний пункт ТрО у Гуляйполі
Російські військові. Фото: Reuters

У четвер, 25 грудня, росЗМІ поширили інформацію, що армія РФ нібито захопила командний пункт ТрО у Гуляйполі Запорізької області. Наразі проводиться розслідування, чи відповідає ця інформація дійсності, і якщо факт підтвердиться, буде відкрито кримінальну справу.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Що відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку

"За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", — сказав Волошин.

Він додав, що у випадку, якщо відповідний факт буде підтверджено і встановлено, тоді правоохоронці відкриють кримінальне провадження. Також буде дана оцінка особі, яка причетна до цієї ситуації.

"А також за результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій. Ніхто і нічого не буде приховувати", — резюмував речник Сил оборони Півдня.

Тим часом "Суспільне" зазначає, що їх джерела підтвердили інформацію про розслідування щодо того, що батальйон 106 бригади ТрО покинув спостережний пункт та залишив речі, які можуть містити важливу інформацію.

Нагадаємо, що 25 грудня у мережі поширилося відео, на якому військові РФ стверджують, що нібито захопили командний пункт ТрО, показавши залишені ноутбуки, телефон, карти та і інші речі.

Зазначимо, що нещодавно речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін заявив, що росіяни малюють собі перемоги на Харківщині. Зокрема, ворог за допомогою знімає відео про нібито захоплені території, але насправді це не відповідає дійсності.

Також ми писали, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький назвав умови, які дозволять зупинити армію РФ.

ЗСУ армія Запорізька область фронт ситуація на фронті армія РФ
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
