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Главная Новости дня Из Румынии экстрадировали организатора группы поджигателей

Из Румынии экстрадировали организатора группы поджигателей

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 17:17
Из Румынии экстрадировали украинца, который организовал группу поджигателей
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Из Румынии экстрадировали украинца, который был организатором преступной группы поджигателей. Он находился в розыске и скрывался.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 30 июня.

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Экстрадиция украинца из Румынии

"Офис Генерального прокурора в рамках международно-правового сотрудничества с компетентными органами Румынии обеспечил экстрадицию гражданина Украины, который находился в розыске для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Фигуранта и других участников преступной группы подозревают в умышленном повреждении имущества.

В январе прошлого года правоохранители задержали десять исполнителей, а в апреле 2025 года в Румынии удалось задержать и организатора.

Его передали правоохранителям Украины 25 июня на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Преступная группа

Фигурант выехал с территории Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Он создал преступную группу, в состав которой вошло десять участников.

В обмен на денежное вознаграждение от 500 до 3 000 долларов США они осуществляли поджоги имущества граждан в разных областях страны.

"Заказчиков организатор находил через Telegram-каналы. К каждому преступлению участники преступной группы тщательно готовились — проводили разведку, изготавливали "коктейли Молотова". Чтобы отчитаться перед заказчиком о проделанной работе, осуществляли видеосъемку. Всего они успели уничтожить четыре частных дома и пять квартир", — говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, во Львове мужчина поджигал автомобили. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц.

Ранее в Ровно студент пытался поджечь автомобиль военнослужащего, чтобы быстро заработать деньги.

украинцы Офис генерального прокурора розыск Румуния экстрадиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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