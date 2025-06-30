Из Румынии экстрадировали украинца, который организовал группу поджигателей

Из Румынии экстрадировали организатора группы поджигателей
Из Румынии экстрадировали украинца, который был организатором преступной группы поджигателей. Он находился в розыске и скрывался.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 30 июня.
Экстрадиция украинца из Румынии
"Офис Генерального прокурора в рамках международно-правового сотрудничества с компетентными органами Румынии обеспечил экстрадицию гражданина Украины, который находился в розыске для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.
Фигуранта и других участников преступной группы подозревают в умышленном повреждении имущества.
В январе прошлого года правоохранители задержали десять исполнителей, а в апреле 2025 года в Румынии удалось задержать и организатора.
Его передали правоохранителям Украины 25 июня на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Преступная группа
Фигурант выехал с территории Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Он создал преступную группу, в состав которой вошло десять участников.
В обмен на денежное вознаграждение от 500 до 3 000 долларов США они осуществляли поджоги имущества граждан в разных областях страны.
"Заказчиков организатор находил через Telegram-каналы. К каждому преступлению участники преступной группы тщательно готовились — проводили разведку, изготавливали "коктейли Молотова". Чтобы отчитаться перед заказчиком о проделанной работе, осуществляли видеосъемку. Всего они успели уничтожить четыре частных дома и пять квартир", — говорится в сообщении.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, во Львове мужчина поджигал автомобили. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц.
Ранее в Ровно студент пытался поджечь автомобиль военнослужащего, чтобы быстро заработать деньги.
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