WP узнало, почему РФ не уступит Херсонскую область и Запорожье

WP узнало, почему РФ не уступит Херсонскую область и Запорожье

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 21:59
РФ не планирует уходить из Херсонской и Запорожской областей, — WP
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Россия не планирует уступать Херсонскую и Запорожскую области для завершения войны в Украине. Противник считает эти территории стратегически важными из-за коридора в Крым.

Об этом сообщает The Washington Post в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Херсонская и Запорожские области

Издание пишет, что намек российского диктатора Владимира Путина о возможном прекращении атак в Запорожской и Херсонской областях Соединенные Штаты восприняли как предложение вывести войска.

Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Кремль предложил Украине отказаться от Луганской и Донецкой областей в обмен на прекращение боевых действий, не выдвигая никаких других требований.

По словам собеседника WP, РФ не намерена возвращать территории Херсонской и Запорожской областей, поскольку они обеспечивают оккупантам сухопутный мост в Крым.

Европейские лидеры заявили, что прекращение огня должно стать предпосылкой для переговоров, а не средством давления России на Украину.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм считает, что Украина не сможет выгнать всех россиян, поэтому со временем произойдет обмен территориями.

Ранее Трамп заявил, что в мирном соглашении по прекращению войны в Украине стоит ждать обмен территориями.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
