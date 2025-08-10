РФ не планирует уходить из Херсонской и Запорожской областей, — WP

WP узнало, почему РФ не уступит Херсонскую область и Запорожье
Россия не планирует уступать Херсонскую и Запорожскую области для завершения войны в Украине. Противник считает эти территории стратегически важными из-за коридора в Крым.
Об этом сообщает The Washington Post в воскресенье, 10 августа.
Херсонская и Запорожские области
Издание пишет, что намек российского диктатора Владимира Путина о возможном прекращении атак в Запорожской и Херсонской областях Соединенные Штаты восприняли как предложение вывести войска.
Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Кремль предложил Украине отказаться от Луганской и Донецкой областей в обмен на прекращение боевых действий, не выдвигая никаких других требований.
По словам собеседника WP, РФ не намерена возвращать территории Херсонской и Запорожской областей, поскольку они обеспечивают оккупантам сухопутный мост в Крым.
Европейские лидеры заявили, что прекращение огня должно стать предпосылкой для переговоров, а не средством давления России на Украину.
Напомним, сенатор США Линдси Грэм считает, что Украина не сможет выгнать всех россиян, поэтому со временем произойдет обмен территориями.
Ранее Трамп заявил, что в мирном соглашении по прекращению войны в Украине стоит ждать обмен территориями.
Читайте Новини.LIVE!