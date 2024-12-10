Мужчина ввез авто под видом помощи и продал их - суд наказал его

Ввоз авто через границу. Иллюстративное фото: West Auto Hab

В Ровно предприниматель под видом гуманитарной помощи ввозил в Украину из-за границы автомобили. Суд наказал мужчину, а автомобили передал на нужды ВСУ.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Заработал на автомобилях

В материалах суда отмечается, что в период с 28 по 29 сентября предприниматель ввез в Украину три автомобиля: Nissan Navara, Nissan X-Trail, Volkswagen T5. Транспортные средства он оформил как гуманитарную помощь.

Позже предприниматель продал автомобили и получил выручку в 16 800 долларов (700 тысяч гривен).

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в продаже товаров, предназначенных для гуманитарной помощи, и назначил ему два года испытательного срока. Также все автомобили были изъяты на нужды ВСУ.

Напомним, в Киеве суд наказал мужчину, купившего водительское удостоверение в Telegram.

Как известно, ВАКС осудил экс-начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ за растрату более 21 миллиона гривен, которые предназначались для закупки жилья для военных.