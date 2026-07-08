Второй день саммита НАТО: Украина ожидает решения об усилении ПВО

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Анкаре в среду, 8 июля, проходит второй день саммита НАТО. Украина ожидает решений по укреплению противовоздушной обороны и переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE.

Второй день саммита НАТО

В последний день саммита НАТО у Зеленского запланирована встреча с Трампом. Впоследствии ожидается совместное общение с прессой. После встречи с президентом США украинский лидер также проведет несколько двусторонних переговоров, а затем объявит итоги саммита на отдельном брифинге.

Накануне встречи с Трампом Зеленский заявил, что находится в хорошем настроении.

По информации источников, саммит для Украины приносит хорошие результаты.

Ключевым вопросом обсуждений стало укрепление системы противовоздушной обороны, в частности поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Сейчас существуют проблемы со сбиванием российских баллистических ракет.

"Конечно, работа над усилением нашей противовоздушной обороны, именно в области перехвата баллистических ракет, ведется достаточно активно. Проблема в том, что этих перехватчиков для Patriot в мире просто осталось слишком мало. Их, в принципе, производят недостаточно из-за войны в Иране, где американские союзники израсходовали почти 800 ракет-перехватчиков для Patriot, в том числе и на дроны. Огромный дефицит этих ракет на мировом рынке в целом, поэтому Украина ищет их сейчас, где только может, среди всех стран-союзниц, среди союзников других стран", — рассказала журналистка Новини.LIVE.

Ожидается, что договоренности о дальнейшем укреплении украинской противовоздушной обороны и продолжении поддержки Украины будут зафиксированы в итоговом коммюнике.

Как писали Новини.LIVE, в первый день саммита НАТО в Анкаре Украина получила новые оборонные договоренности и подтверждение поддержки от партнеров. Президент Владимир Зеленский провел ряд переговоров с лидерами союзных государств, в ходе которых обсуждались вопросы усиления ПВО, дальнейшей военной помощи, сотрудничества в производстве вооружения и расширения форматов взаимодействия.

А сегодня Зеленский встретился с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США. Они говорили о дальнейшей поддержке Украины, укреплении ПВО, а также о давлении на Россию.