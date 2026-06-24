ВСУ поразили Оренбургский ГПЗ и Центр космической связи в России

Центр космической связи в РФ. Фото: кадр из видео

Карина Приходько Редактор

В ночь на 24 июня Силы обороны Украины нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и единственному в России гелиевому заводу в Оренбургской области. Кроме того, появились новые подтверждения результатов нанесения удара по Центру космической связи (ЦКС) "Дубна" в Московской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Нанесение ударов по важным объектам в России

В Генштабе рассказали, что уникальность этой операции заключается в том, что вражеские предприятия расположены на расстоянии более 1200 километров от линии боевого столкновения. В результате точного попадания на территории обоих заводов вспыхнул масштабный пожар, в настоящее время специалисты устанавливают точные объемы нанесенного ущерба.

Отмечается, что пораженный объект имеет критическое значение для военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Оренбургский ГПЗ, являющийся одним из крупнейших газохимических гигантов в мире с мощностью переработки 45 миллиардов кубометров в год, обеспечивает выделение очищенного газа и серы, необходимой для изготовления взрывчатки и пороха.

В свою очередь, единственный в России гелиевый завод перерабатывает это сырье для получения гелия, который захватчики используют в системах наведения и жидкотопливных двигателях ракет, а также этана, который является незаменимым компонентом для авиационной изоляции и твёрдого ракетного топлива. Этот удар фактически парализовал работу комплекса, который обеспечивал 60 % всей переработки компании "Газпром переработка".

Параллельно с этим украинские силы продемонстрировали высокую эффективность и на других направлениях. В частности, в Белгородской области в районе Алексеевки удалось успешно ликвидировать склад вражеских FPV-дронов. Также под мощные удары попали многочисленные пункты управления беспилотниками оккупантов.

Российские военные лишились координационных центров БпЛА как на временно оккупированных территориях Украины — возле Часового Яра в Донецкой области, а также в Басане и Грозовом в Запорожской области, так и в приграничных регионах РФ, в частности, в Тьоткино, Попово-Лежачах Курской области и Журавлевке Белгородской области.

Кроме того, в Генштабе подтвердили успешные результаты предыдущих операций. Так, в северо-западной части Черного моря было окончательно подтверждено уничтожение двух российских морских беспилотных катеров.

Важным достижением стало и подтверждение серьезных повреждений инфраструктуры центра космической связи "Владимир" в Владимирской области. Там в результате атаки загорелись и были разрушены два здания. Этот центр является ключевым узлом, обеспечивающим спутниковую и дальнюю космическую связь для российских силовых структур.

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", — говорится в сообщении.

Удар по Центру космической связи России

По данным Генштаба, появились новые подтверждения результатов поражения ЦКС "Дубна" в Московской области в ночь на 22 июня. Так, подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной.

Кроме того, подтверждено поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен. Этот корпус содержит центральную аппаратную линий связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пульт управления спутниковой сетью.

"Указанный объект в городе Дубна — крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в России. Центр используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, которые применяются Минобороны РФ для связи, разведки и координации войск", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, спутниковые снимки высокого разрешения подтвердили повреждения Московского нефтеперерабатывающего завода. Силы обороны нанесли удар по предприятию в ночь на 18 июня.

Кроме того, 12 июня ВСУ в очередной раз нанесли удары по Афипскому НПЗ и объектам производства БПЛА. Разведка подтверждает, что ущерб для топливного сектора агрессора является весьма существенным.