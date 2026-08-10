Вступление Украины в ЕС: в Польше назвали требование по Волыни

Влодзимеж Чажастый. Фото: Влодзимеж Чажастый/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что в ходе евроинтеграции Украина должна признать геноцидом преступления против поляков на Волыни. Он также подчеркнул необходимость переосмысления исторических вопросов в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом Влодзимеж Чажастый заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в польском городе Щавица, передает Новини.LIVE.

Чажастый высказался о Волынской трагедии

По словам спикера польского Сейма, вступление Украины в ЕС потребует от украинского общества переосмысления различных аспектов собственной истории.

Чажастый заявил, что европейская интеграция предполагает соблюдение демократических ценностей, а также надлежащее отношение к историческим событиям.

"Вступление Украины в ЕС потребует от украинцев переосмысления всех аспектов своей истории. Потому что ЕС — это демократия, это ценности… Это также означает называть геноцид геноцидом. Это история. От истории ни один народ не сбежит",— сказал польский политик.

Он добавил, что ни один народ не может избежать своей истории.

Польша заявила о напряженности в отношениях с Украиной

Отдельно Чажастый обратил внимание на рост общественной напряженности и ухудшение польско-украинских отношений.

Спикер Сейма осудил любые случаи ненадлежащего обращения как со стороны поляков, так и со стороны украинцев. По его словам, важно не допускать действий, которые могут дополнительно обострять отношения между двумя странами.

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 9 августа, в 22 польских городах прошли акции протеста в связи с участившимися случаями насилия в отношении украинцев и других людей, сталкивающихся с дискриминацией. Участники призвали общество не игнорировать проявления ненависти и потребовали от властей более решительных ответных мер.

Новини.LIVE писали, что в Кракове произошел инцидент с участием украинца, видео которого впоследствии распространилось в социальных сетях. На записи мужчина агрессивно обращается к гражданину Украины, оскорбляет его из-за национальности и требует покинуть Польшу. Генеральное консульство Украины в Кракове осудило инцидент и заявило о контакте с польскими компетентными органами.