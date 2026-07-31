Все делаем правильно: командир "Хартии" о покушении

Игорь Оболенский. Фото: кадр из видео

Карина Приходько Редактор

Командир корпуса НГУ Игорь Оболенский впервые прокомментировал покушение, совершенное на него. Он заявил, что такие действия свидетельствуют о неспособности России достичь своих целей на поле боя и являются проявлением страха перед украинскими военными.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Игорь Оболенский заявил на своей странице.

Реакция Оболенского на покушение

Оболенский подчеркнул, что попытка его убийства лишь подтверждает эффективность действий украинских защитников на фронте.

"Террор — одно из средств ведения войны россиянами и признак того, что они не достигают политической цели военными методами. Сегодняшнее покушение — доказательство того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя", — заявил он.

Командир также поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку после инцидента. По его словам, такое внимание убеждает его в том, что работа подразделения важна для украинского общества.

Отдельно Оболенский выразил благодарность Президенту Украины и украинскому народу за поддержку.

В то же время он подчеркнул, что покушение не изменит намерений украинских военных продолжать борьбу с российскими оккупантами.

"Покушение — это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться ещё больше", — подчеркнул командир «Хартии».

Как писали Новини.LIVE, сегодня Владимир Зеленский сообщил, что сегодня была попытка покушения на Игоря Оболенского. По его словам, Украина даст ответ на попытку нападения на украинского военного командира.

На данный момент известно, что мужчину, совершившего нападение, задержали в Харькове. Нападавший подошел сзади к Игорю Оболенскому, однако не смог произвести выстрел.