Врач: продукты горения после атак РФ повышают риск развития рака легких

Вертолёт пытается потушить пожары, возникшие в результате атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Продукты горения, образующиеся в результате российских атак, могут содержать канцерогенные вещества и негативно влиять на здоровье человека. По словам врача-пульмонолога Ростислава Любевича, длительное воздействие такого загрязненного воздуха может повышать риск развития онкологических заболеваний, в частности рака легких. Медики также отмечают, что в последние годы эту болезнь чаще выявляют у пациентов молодого возраста.

Об этом врач-пульмонолог Ростислав Любевич рассказал в эфире День.LIVE в пятницу, 3 июля.

Продукты горения после обстрелов повышают риск рака

По словам врача, после российских обстрелов в воздух попадает большое количество продуктов сгорания, которые могут содержать опасные для организма химические соединения. Именно это загрязнение, объясняет врач, может быть одним из факторов повышения риска онкологических заболеваний.

"Все продукты сгорания... Особенно это касается последствий атак, поскольку для производства этих баллистических ракет и дронов используются совершенно разные вещества. И при их сгорании существует риск выброса потенциальных канцерогенов, которые могут приводить к повышению риска онкологических заболеваний и не только раковых генов, но и других. Раковый ген — в первую очередь", — пояснил Любевич.

Врач-пульмонолог отметил, что структура пациентов с раком легких изменилась. Если раньше болезнь в основном диагностировали у людей старше 70 лет, то сейчас её всё чаще выявляют у пациентов в возрасте от 40 лет.

В то же время врач подчеркнул, что развитие онкологических заболеваний зависит от комплекса факторов, однако влияние загрязненного воздуха после атак также может играть существенную роль.

"Мы наблюдаем после войны очень значительный рост активности центрального онкогена и т. п. И это пациенты молодого возраста. То есть раньше это были люди старше 70 лет, а сейчас — старше 40. У меня были такие пациенты, и это действительно очень печально в столь молодом возрасте", — подытожил Любевич.

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