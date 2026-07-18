Россия впервые с 2013 года утратила военное присутствие в Средиземном море

Российский ракетный фрегат. Фото: Reuters

Россия утратила постоянное военное присутствие в Средиземном море — впервые с 2013 года там не осталось ни одного её боевого корабля. Эксперты связывают это с ограничениями со стороны Турции, изменениями в Сирии и передислокацией флота на другие направления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные аналитического ресурса Russian Forces Spotter в сети Х.

Российский флот покинул Средиземное море

По состоянию на начало июля 2026 года в Средиземном море не находится ни одного российского боевого корабля. Аналитики отмечают, что это первый подобный случай за последние 12 лет.

Одним из ключевых факторов стала позиция Турции после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Анкара закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей в соответствии с положениями Конвенции Монтре, из-за чего Москва лишилась возможности свободно перебрасывать суда между Черным и Средиземным морями.

Влияние ситуации в Сирии

Еще одной причиной называют изменения в Сирии. После смены власти в конце 2024 года Россия фактически утратила прежние возможности использовать пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, который долгое время был главной опорой ее флота в регионе.

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Кроме того, часть российских кораблей была переброшена для выполнения других задач. Отдельные суда задействованы для сопровождения российских военных и специальных кораблей в северных районах Европы.

Когда последние корабли РФ покинули регион

Последние российские корабли вышли из Средиземного моря в июне. По данным наблюдателей, 4 июня спутники зафиксировали фрегат "Адмирал Касатонов" и танкер "Академик Пашин" в сирийском порту Тартус.

Впоследствии суда посетили египетскую Александрию, после чего были замечены у берегов Сардинии. 22 июня они прибыли в алжирский порт Оран, а позже покинули акваторию Средиземного моря.

Россия может искать новую базу

Эксперты считают, что отсутствие российских боевых кораблей в Средиземном море может быть временным. Регион остается важным маршрутом для выхода российского флота в Мировой океан, поэтому Москва, вероятно, продолжит поиск альтернативных мест базирования.

Среди возможных вариантов называют Судан, где ранее обсуждалось создание российской военно-морской базы на побережье Красного моря.

Новини.LIVE сообщали, что ГУР совместно с Силами обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России. Под удар попали Ильский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза, 13 российских танкеров и другие стратегические цели.

Новини.LIVE писали, что Украина продолжает операции против российской морской логистики в Черном и Азовском морях. Под удары попадают суда, которые используются для транспортировки нефти и обеспечения потребностей оккупационных сил, в частности во временно оккупированном Крыму. В рамках нового этапа операций в Черном море было поражено 20 судов так называемого "теневого флота" РФ.