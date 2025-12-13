По всей Украине прозвучал сигнал воздушной тревоги — зафиксирован взлет МиГ-31К

Срочная новость

В Украине объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги прозвучали и в Киеве, ведь опасность касается всех жителей государства, поэтому местные власти призывают направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

Что угрожает Украине

Как сообщили в КГВА, Силы противовоздушной обороны зафиксировали движение истребителей МиГ-31К. Они способны нести и запускать ракеты в любую точку Украины.

Новость обновляется...