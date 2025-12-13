По всей Украине прозвучал сигнал воздушной тревоги — зафиксирован взлет МиГ-31К

Воздушная тревога в Киеве и Украине — какая опасность
Дата публикации 13 декабря 2025 02:25
В Украине объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги прозвучали и в Киеве, ведь опасность касается всех жителей государства, поэтому местные власти призывают направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГВА.
Что угрожает Украине
Как сообщили в КГВА, Силы противовоздушной обороны зафиксировали движение истребителей МиГ-31К. Они способны нести и запускать ракеты в любую точку Украины.
Новость обновляется...
