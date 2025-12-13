Видео
Главная Новости дня Воздушная тревога в Киеве и Украине — какая опасность

Воздушная тревога в Киеве и Украине — какая опасность

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 02:25
По всей Украине прозвучал сигнал воздушной тревоги — зафиксирован взлет МиГ-31К
Срочная новость

В Украине объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги прозвучали и в Киеве, ведь опасность касается всех жителей государства, поэтому местные власти призывают направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

Что угрожает Украине

Как сообщили в КГВА, Силы противовоздушной обороны зафиксировали движение истребителей МиГ-31К. Они способны нести и запускать ракеты в любую точку Украины.

Новость обновляется...

воздушная тревога война в Украине атака МиГ-31К крылатые ракеты
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
