Головна Новини дня Повітряна тривога у Києві та Україні — яка небезпека

Повітряна тривога у Києві та Україні — яка небезпека

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 02:25
По всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги — зафіксовано зліт МіГ-31К
Термінова новина

В Україні оголошено повітряну тривогу. Сигнали тривоги пролунали й у Києві, адже небезпека стосується всіх мешканців держави, тому місцева влада закликає прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

Читайте також:

Що загрожує Україні

Як повідомили в КМВА, Сили Протиповітряної оборони зафіксували рух винищувачів МіГ-31К. Вони здатні нести та запускати ракети в будь-яку точку України.

Новина оновлюється...

повітряна тривога війна в Україні атака МіГ-31К крилаті ракети
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
