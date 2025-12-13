По всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги — зафіксовано зліт МіГ-31К

Термінова новина

В Україні оголошено повітряну тривогу. Сигнали тривоги пролунали й у Києві, адже небезпека стосується всіх мешканців держави, тому місцева влада закликає прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

Реклама

Читайте також:

Що загрожує Україні

Як повідомили в КМВА, Сили Протиповітряної оборони зафіксували рух винищувачів МіГ-31К. Вони здатні нести та запускати ракети в будь-яку точку України.

Новина оновлюється...