По всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги — зафіксовано зліт МіГ-31К

Повітряна тривога у Києві та Україні — яка небезпека
Дата публікації: 13 грудня 2025 02:25
В Україні оголошено повітряну тривогу. Сигнали тривоги пролунали й у Києві, адже небезпека стосується всіх мешканців держави, тому місцева влада закликає прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМВА.
Що загрожує Україні
Як повідомили в КМВА, Сили Протиповітряної оборони зафіксували рух винищувачів МіГ-31К. Вони здатні нести та запускати ракети в будь-яку точку України.
Новина оновлюється...
