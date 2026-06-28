Волошин: Гуляйпольское направление остается самым горячим на юге

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин. Фото: Facebook/Владислав Волошин

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Гуляйпольское направление в Запорожской области остается одним из самых горячих участков фронта, где российские войска пытаются активно продвигаться и закрепиться на отдельных рубежах. Только за последние сутки на этом участке зафиксировали 27 боевых столкновений, что является одним из самых высоких показателей на всей линии фронта.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передает Новини.LIVE.

Какова ситуация сейчас на Гуляйпольском направлении

"Самое сложное направление у нас на юге — это Гуляйпольское, потому что противник проводит здесь значительное количество боевых столкновений", — отметил Волошин.

Представитель Сил обороны пояснил, что российские войска продолжают пытаться выполнить поставленные командованием задачи, в частности продвинуться вглубь обороны и выйти на определенные рубежи и населенные пункты, что сопровождается постоянными штурмовыми действиями.

"Противник здесь пытается выйти на определенные рубежи, захватить населенные пункты, поэтому проводит довольно активные штурмовые действия", — добавил Волошин.

По словам Волошина, Гуляйпольское направление уже около трех месяцев остается одним из самых активных на всей линии фронта. В то же время интенсивность боевых столкновений в разные периоды может меняться в зависимости от ситуации на поле боя, однако общая активность противника здесь сохраняется на высоком уровне.

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