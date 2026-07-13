Война вступила в новую фазу: Мерц отметил успехи Украины

Фридрих Мерц. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Карина Приходько Редактор

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война вступила в новую фазу. Он отметил, что Украина добилась значительных успехов на фронте.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Фридрих Мерц заявил по итогам встречи "Коалиции желающих" в Париже.

Новая фаза войны в Украине

Фридрих Мерц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может похвастаться прогрессом в последние месяцы. По его словам, сейчас Украина добивается значительных успехов.

"Россияне начинают понимать, что не смогут достичь заявленных целей, и этим нужно воспользоваться. Мы усилим давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", — сказал канцлер Германии.

Он подчеркнул, что у партнеров Украины есть четкий сигнал для Москвы — пришло время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня.

Как писали Новини.LIVE, Украина и девять стран ЕС официально создали Антибаллистическую коалицию. Решение стало ответом на растущую угрозу применения баллистических ракет.

Владимир Зеленский назвал эту встречу в Париже исторической. По его словам, Украина завершает работу над антибаллистической ракетой.