Огненный торнадо в Лос-Анджелесе —в сети появилось видео

Пожар в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки продолжаются масштабные лесные пожары. Количество погибших возросло до 16 человек, кроме того, 13 — считаются пропавшими без вести. Кроме того, из-за сильного ветра в городе образовался огненный торнадо.

Об этом сообщает NBC News в воскресенье, 12 января.

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Как пишет издание, по меньшей мере два человека погибли из-за того, что пытались защитить от пожара собственные дома в Южной Калифорнии. Еще один мужчина остался с сыном, у которого был церебральный паралич, поэтому они не могли эвакуироваться.

Люди эвакуируются из-за лесного пожара в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

На данный момент уже известно о 16 погибших в результате пожаров в районе Лос-Анджелеса. Как отмечает NBC, тысячи зданий были разрушены, а примерно 180 тысячам людей пришлось покинуть свои дома. Сейчас точное количество погибших установить невозможно, поскольку пожары до сих пор бушуют.

Как сообщило издание Daily Mail, Лос-Анджелес охватил огненный торнадо. Это редкое явление возникает тогда, когда огонь и бурный ветер создают столб из огня, пепла и дыма.

Спасатели начали новую эвакуацию еще нескольких жителей Лос-Анджелеса, поскольку огонь распространился на восток. Несмотря на угрозу, многие вернулись в свои еще тлеющие дома.

Напомним, бывшая жена Бена Аффлека потеряла подругу в лесном пожаре. Актриса Дженнифер Гарнер поделилась тем, как она погибла.

Голливудская звезда Анджелина Джоли и ее сын Нокс скупились необходимыми товарами для пострадавших во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Они приютили родных в доме.