Военный объяснил, почему невозможно полностью защитить города от FPV-дронов

Украинский военный с дроном в руках. Фото: Силы беспилотных систем ВСУ/Facebook

Полностью защитить украинские города от FPV-дронов невозможно из-за отсутствия универсальных систем противодействия. Больше всего это касается прифронтовых регионов, которые остаются в зоне постоянной угрозы. В то же время военные признают, что уровень защиты можно повышать, но не гарантировать полную безопасность.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный Игорь Луценко.

Военный о защите городов от FPV-дронов

Комментируя возможности противодействия дроновым атакам на прифронтовые города, военный подчеркнул, что на сегодняшний день в мире не существует эффективных систем, которые могли бы полностью нейтрализовать FPV-дроны, поэтому абсолютная защита от таких угроз недостижима.

Объясняя ситуацию, военный подчеркнул, что полное прикрытие городов, расположенных вблизи фронта, практически невозможно.

"Человечество вообще ещё не изобрело эффективных средств против простейших FPV-дронов. Эти РЕБы и так далее, какие-то системы обнаружения с помощью различных типов датчиков — пока это ещё очень сырой материал и работает плохо. Поэтому прикрыть Никополь, прикрыть Херсон — это для нас на 100% непосильная задача. На какой-то процент можно, но гарантировать, к сожалению, на сегодняшний день — нет. Поэтому от государства, все-таки, ожидаются какие-то центры, которые могли бы работать над решением этих задач", — отметил военный.

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Таким образом, по его словам, оборона таких населенных пунктов может лишь снизить риски атак, но не способна полностью их исключить.

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