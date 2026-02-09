Погиб экипаж вертолета Ми-24 — что известно

Вертолет Ми-24. Фото: facebook.com/11obraaKherson

Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон". В командовании выразили соболезнования семьям погибших.

Трагическое известие сообщили на официальной странице бригады в Facebook 9 февраля, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Погиб экипаж Ми-24

Как сообщили в бригаде, экипаж не вернулся с боевого задания.

"Только лучшие сыны Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами, достойными людьми и Офицерами с большой буквы. Эта потеря является большой болью... Для нас они навеки останутся в небе... Выражаем глубокие соболезнования родным и близким павших Героев", — говорится в сообщении.

Заявление 11 ОБрАА "Херсон". Фото: скриншот

Детали трагедии и подробности выполнения боевого задания экипажа пока не разглашаются.

Напомним, в декабре также во время выполнения боевой задачи погиб экипаж Ми-24 12 ОБрАА им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

А также стало известно, что на фронте погиб известный украинский регбист.