Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 — що відомо

Під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон". У командуванні висловили співчуття родинам загиблих.

Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці бригади у Facebook 9 лютого, інформує Новини.LIVE.

Загинув екіпаж Мі-24

Як повідомили у бригаді, екіпаж не повернувся із бойового завдання.

"Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі... Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким полеглих Героїв", — йдеться у повідомленні.

Деталі трагедії та подробиці виконання бойового завдання екіпажу наразі не розголошуються.

Нагадаємо, у грудні також під час виконання бойової задачі загинув екіпаж Мі-24 12 ОБрАА ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

А також стало відомо, що на фронті загинув відомий український регбіст.