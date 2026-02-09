Відео
Головна Новини дня Під час бойового вильоту загинув екіпаж гелікоптера Мі-24

Під час бойового вильоту загинув екіпаж гелікоптера Мі-24

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 20:23
Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 — що відомо
Гелікоптер Мі-24. Фото: facebook.com/11obraaKherson

Під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон". У командуванні висловили співчуття родинам загиблих.

Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці бригади у Facebook 9 лютого, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Загинув екіпаж Мі-24

Як повідомили у бригаді, екіпаж не повернувся із бойового завдання.

"Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі... Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким полеглих Героїв", — йдеться у повідомленні.

Загинув екіпаж Мі-24
Заява 11 ОБрАА "Херсон". Фото: скриншот

Деталі трагедії та подробиці виконання бойового завдання екіпажу наразі не розголошуються.

Нагадаємо, у грудні також під час виконання бойової задачі загинув екіпаж Мі-24 12 ОБрАА ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

А також стало відомо, що на фронті загинув відомий український регбіст.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
