Во Франции и Испании бушуют пожары: эвакуировано более 220 тыс. человек

Лесные пожары в Испании. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Карина Приходько Редактор

Во Франции и Испании эвакуировали более 200 тысяч человек из-за масштабных лесных пожаров. Власти Мадридского региона назвали эти пожары самыми страшными в его истории.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Масштабные пожары в Испании

В Испании уже эвакуировали около 25 тысяч человек, а еще почти 40 тысячам приказали оставаться в помещениях. Отмечается, что три пожара к западу от Мадрида объединились в один, который спасатели пока не могут локализовать.

Жители наблюдают за территорией вокруг своего дома. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Лесной пожар в деревне Эль-Тьембло, Испания. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Пожарные борются с лесным пожаром. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Правительство Испании объявило чрезвычайную ситуацию национального уровня. Власти Мадридского региона назвали пожар самым страшным в его истории.

"Лесной пожар достиг своего апогея, и в настоящее время пожарным не под силу его сдержать. Локализовать огонь в этой зоне невозможно, поэтому принимаются оборонительные меры", — сказал руководитель управления по чрезвычайным ситуациям регионального правительства Мадрида.

Каковы последствия пожара во Франции

В то же время на юго-западе Франции свои дома покинули около 200 тысяч человек. Огонь охватил более 19 тысяч гектаров леса, уничтожил около 80 домов и движется в направлении Бордо. К борьбе со стихией привлекли военных и помощь ЕС.

Лесной пожар во Франции. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Местная жительница пытается остановить лесной пожар неподалеку. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Начальник пожарно-спасательной службы Марк Вермелен заявил, что условия были сложнее, чем во время разрушительных пожаров, охвативших регион в 2022 году, а засуха способствовала распространению огня в течение ночи.

"Мы никогда не видели конвективного пожара такого масштаба. В результате стремительного распространения огня около 50 пожарных получили ранения. Мы собираемся реорганизовать наши действия, чтобы иметь возможность бороться с ним с земли и не допустить его продвижения к Бордо", — сказал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Как писали Новини.LIVE, 10 июля стало известно, что во Франции эвакуировали более 10 тысяч человек из-за масштабного лесного пожара. Местные жители рассказывают, что пламя приблизилось к жилым домам на расстояние около 300 метров.

Лесные пожары также охватили Грецию. Пожар начался в горной местности и быстро перекинулся на равнинную территорию, охватив густые заросли кустарника. Площадь уничтоженных огнем территорий исчисляется сотнями гектаров.