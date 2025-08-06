Ветераны ГУР МО

В Киеве презентовали документальный фильм "Spartan: Без границ". Это история ветеранов ГУР МО Украины Тараса Проць и Сергея Шикуна, первых украинских военных с ампутациями, которые одолели Spartan Race, самый тяжелый забег в мире.

Как им удалось это сделать — ветераны российско-украинской войны рассказали Новини.LIVE.

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Spartan Race — это 50 км и 60 препятствий во Французских Альпах. По сути, это альпийская гора с каменистыми тропами, которая на метров 30 выше украинской вершины Говерлы (2061м. — Ред). Тарас Проць и Сергей Шикун по километражу преодолели 50-километровую дистанцию пополам за 9,5 часа. У Тараса ампутация стопы, а у Сергея — кисти.

Ветеран ГУР МО с ампутацией. Фото: пресс-служба ГУР МО Украины

Сам забег — сплошное препятствие из канатных дорог, воды, веса, колючей проволоки и резких каменистых подъемов и спусков. Например, переплыть горное озеро с бревнами или протянуть на себе 30-килограммовую цепь.

Мужчины признаются: сделать это было очень сложной задачей, особенно в тех частях забега, где надо было на полную задействовать ампутированные конечности.

"Это был вызов самому себе. В начале марафона мне казалось, что все будет легко. Мол, а что я такого еще в жизни не видел. Но на самом деле это было очень сложно, особенно то, что связано с руками. Например, канаты. Я прошел на характере — "вижу цель не вижу препятствий". И советую делать это всем, кто готов бросить вызов сам себе и пройти такую дистанцию на характер", — рассказал Сергей.

Ветеран ГУР МО Сергей Шикун. Фото: пресс-служба ГУР МО Украины

А вот для Тараса Проць, по его словам, как для человека, у которого протез стопы, самым сложным было движение вверх.

"Я очень хотел испытать себя. Потому что если ты не становишься лучше, то ты или стоишь на месте, или деградируешь. Поэтому мне интересно было стать лучше, испытать себя, это мой предел и могу ли я его взять. Я принял этот вызов и понял, что могу идти дальше. Пересек финиш Spartan Race, но свой предел еще не нашел. Буду искать его", — пообещал мужчина.

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Сергей Шикун служил в ГУР МО на позиции сапера. Кисть потерял из-за падения на мину. Протезирование и реабилитация у мужчины заняли 9 месяцев. Самым сложным было ожидание протеза, ведь, по его словам, протезы рук являются более высокотехнологичными, чем ноги. Там важен каждый компонент. Сейчас Сергей может поднимать вес до 15 кг и даже отжиматься.

"Нужно верить в себя! Жизнь на ампутации не заканчивается, а протезирование на самом деле открывает другую жизнь. Чтобы вернуться к жизни, надо искать вдохновение. Я много общался с побратимами, с теми, с кем проходил реабилитацию. Мы рассказывали наши истории и таким образом поддерживали друг друга", — рассказал Сергей.

Ветеран ГУР МО Тарас Проць. Фото: пресс-служба ГУР МО Украины

Тарас добавил, что ампутация — всегда вызов, для всех. И действительно, не каждый способен ее пережить. Однако, если ты выжил, потеряв конечность, это означает, что судьба подарила шанс на новую жизнь, говорит он:

"Каждый решает сам для себя — хочешь ли ты жить дальше или ты хочешь гнить дальше. Честно говоря, ни до службы, ни даже до ранения, моя жизнь не была такой интересной, как стала сейчас. Говорите с такими, как вы сами — собратьями и теми, кто вас поймет. Не закрывайтесь в себе. Если будете молчать — проблема же не денется куда-то сама собой. И конечно, используйте свой протез на полную".

Напомним, по словам бывшего заместителя начальника ГУР Ильи Павленко, глава ГУР Кирилл Буданов получил сложное ранение во время одного из боев. Он просил своих побратимов оставить его на поле боя, но они не бросили командира и вытащили из опасного места.

Также военная разведка получила доступ к секретным документам о новейшем атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский". Это флагманский носитель ядерного оружия, который лишь недавно стал на боевое дежурство.