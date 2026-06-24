Венгрия вновь заблокировала путь Украины и Молдовы в ЕС, — Politico

Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Во вторник, 23 июня, Венгрия отложила ключевой процедурный этап, необходимый для вступления Украины и Молдовы в ЕС. Речь идет об открытии последующих переговорных кластеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Вступление Украины и Молдовы в ЕС вновь под угрозой

Неделей ранее, 15 июня, страны ЕС единогласно одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы о вступлении в блок. После этого страны, в частности, Украина, стремилась о крыть все шесть кластеров к середине июля.

Однако теперь эти сроки под угрозой. Причиной стало то, что во вторник Венгрия выступила против отправки письма в Евросовет и Еврокомиссию от имени 27 стран ЕС, в котором изложена единая позиция всех государств.

Венгрия была единственной страной, которая выступила против этого шага, который требует единогласного одобрения всех 27 стран. Повторные обсуждения произойдут на следующей неделе.

Politico отмечает, что бывший премьер Венгрии Виктор Орбан годами блокировал даже первый переговорный кластер.

По словам одного из дипломатов, новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр не возражал против открытия первого кластера для Украины. Однако его правительство добилось удаления слов про как можно скорейшее вступление Украины в ЕС, что следует из общего заявления лидеров Евросовета в Брюсселе на прошлой неделе.

Как сообщали Новини.LIVE, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на днях, что Украина не может стать полноправным членом ЕС в условиях войны. По его словам, он видит возможность стать стране лишь ассоциированным членом ЕС.

Также мы писали, что по мнению экономиста Сергея Фурсы, Украина может стать членом в ЕС в течение 10 лет.