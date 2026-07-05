Великобритания создаст подразделение беспилотников по примеру Украины

Военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

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Великобритания создает новую оперативную группу, которая будет отвечать за развитие и применение беспилотных систем. Подразделение формируется с учетом опыта Украины в войне против России.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Новини.LIVE.

Великобритания увеличивает инвестиции в беспилотные технологии

Британское правительство планирует инвестировать 5 миллиардов фунтов стерлингов в развитие дронов и автономных систем вооружения. Новая структура создается по аналогии с украинскими Силами беспилотных систем, однако не станет отдельным родом войск. В ее состав войдут представители сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных сил и морской пехоты.

По словам источника в британском Минобороны, многие решения при разработке программы основывались именно на опыте Украины в противодействии российской армии. В настоящее время на вооружении Великобритании находится около 10 тысяч беспилотников, тогда как Украина использует примерно 200 тысяч дронов ежемесячно. Именно поэтому Лондон решил существенно усилить это направление.

Программа также предусматривает поставку новых FPV-дронов для пехоты, развитие беспилотных наземных платформ и интеграцию ударных беспилотников с вертолетами Apache. Отдельное финансирование получил и проект перспективного истребителя Tempest.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что война в Украине доказала эффективность современных беспилотных технологий, поэтому новое подразделение поможет британской армии быстрее реагировать на современные угрозы и эффективнее противодействовать вражеским дронам.

Как сообщали Новини.LIVE, Великобритания продолжает усиливать поддержку Украины на фоне успешных действий украинских военных на фронте. Лондон регулярно выделяет новые пакеты помощи, подчеркивая важность дальнейшей поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, Великобритания объявила о новом пакете энергетических санкций против России и подписала двухлетнее соглашение о поставках топлива для украинских атомных электростанций. В Лондоне подчеркнули, что такие шаги должны усилить давление на российский энергетический сектор, ограничить деятельность теневого флота и сократить финансирование войны Кремля.