Ватикан готов принять переговоры лидеров: Зеленский рассказал о встрече с Галлагером
20 июля 2026 15:27
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с секретарем Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлагером, и выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за поддержку Украины. В ходе беседы стороны обсудили возможность проведения встречи на уровне мировых лидеров в Ватикане, роль Церкви во время войны и европейскую интеграцию Украины.
Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Новость дополняется...
Читайте Новини.live!