86 годовщина со Дня рождения Василия Стуса

Украинский поэт, шестидесятник и диссидент Василий Стус. Фото: google.com

6 января Украина отмечает 86-ю годовщину со Дня рождения выдающегося деятеля и поета Василия Стуса. При всех попытках его подавить и сломать Стус всегда оставался верен своим взглядам и идеям, за что и поплатился жизнью.

Новини.LIVE вместе с историком и главным редактором Malva history Глебом Астаховым подготовили материал о жизни Стуса и его значении для украинцев.

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Жизнь Стуса

Василий Стус родился 6 января 1938 года в селе Рахновка Винницкой области. А в трехлетнем возрасте родители забрали его в Сталино (ныне Донецк). Там юный Стус окончил школу с золотой медалью и отправился в Киев с мечтой поступить на журналистский факультет.

Однако парню отказали по причине слишком юного возраста. Поэтому Стус вернулся в Сталино, и там он окончил филологический факультет.

Василий Стус был настоящим интеллектуалом — самостоятельно выучил латынь и владел немецким, однако всегда на лекциях отвечал на украинском. Уже тогда у него возникал вопрос, почему украинский Донецк не может говорить на государственном языке.

Его борьба против русификации началась еще тогда.

"Стус сегодня для нас, для украинцев — это символ борьбы. Потому что Стус, начиная с 60-х, 70-х годов, боролся против того врага, против которого мы боремся сейчас. Наши родители ходили в школу в то время, когда Стус сидел в тюрьме, когда Стус отстаивал вопросы украинского языка", — рассказывает Глеб Астахов.

Дисидент Василий Стус. Фото: google.com

Стусу предлагали вступить в партию и построить карьеру, однако тот отказался и вступил в аспирантуру Института литературы АН УССР в Киеве. Там он познакомился с шестидесятниками и попал в Клуб творческой молодежи.

Однако уже через два года после этого произошло известное всем украинцам событие — во время премьеры фильма Параджанова "Тени забытых предков" Стус выступил против арестов.

"Василий поднялся… крикнул, что все протестующие против арестов встаньте. Несколько сначала людей поднялись, потом больше, потом больше. Но не все…" — вспоминал об этом дне Иван Дзюба.

Из аспирантуры после этого Василия исключили, и ему пришлось зарабатывать себе на жизнь чернорабочим.

Две ссылки в лагеря

Впервые Стус отбывал наказание в лагере в 1976-м, во время этого он написал отказ от советского гражданского. Ведь, по его мнению, быть гражданином СССР означало быть рабом.

Диссидент Василий Стус. Фото: wikipedia

А после второго ареста адвокатом Стуса назначили Виктора Медведчука. И все уже знают, что произошло дальше — без согласия самого Василия Виктор Медведчук во время заседания признал его "вину".

В 2019 году украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани издал книгу "Дело Василия Стуса", где подтверждалась вина Медведчука во второй ссылке Василия. После чего Виктор Медведчук подал иск в суд за книгу, а сын Василия Стуса Дмитрий, как это ни странно, поддержал депутата бывшей партии ОПЗЖ. А вот люди начали митинговать против политика.

"Это очень интересный пример как книга может повлиять на политическую ситуацию и политическую карьеру одного из политиков. Потому что все мы знаем, что книга Кипиани подвела авторитет Медведчука", — считает Глеб Астахов.

Книга "Дело Василия Стуса". Фото: google.com

Уже находясь в лагере Стусу, удалось передать заграницу свои заметки "Из лагерной тетради", которые раскрывали правду о его аресте и преследовании. Там заметки издали и направили в Украину.

"От водки путь к вытрезвителю, от гашиша — в тюрьму, за чтение книг платим жизнью. Родился — чтобы читать", — Стус.

В конце концов, во время той же ссылки в 1985 году Василий Стус умер в карцере. У историков до сих пор нет окончательного ответа — будь то случайная смерть, самоубийство, проблемы со здоровьем или все же убийство.

После его смерти лагерные смотрители уничтожили его рукопись с 300 страницами стихов. Убрать тело тогда также запретили. Перезахоронили его в Украине разрешили только по истечении срока заключения через четыре года после смерти.

Стус для Украины сегодня

Василий Стус для украинцев – символ справедливости, противостояния и правды. Его цитаты украшали Майдан 2014-го и всевозможные митинги во имя справедливости.

"Писатель нужен своему народу и всему миру только тогда, когда его творчество сливается с криком его нации", — Стус.

"Я видел архивные фотографии Майдана 2014 года, где на одном из транспарантов были написаны слова Стуса "Как хорошо, что я смерти не боюсь". То есть люди понимают, что Стус продуцирует определенную правду", — вспоминает историк.

День памяти Василия Стуса в Донецке в 1990 году. Фото: wikipedia

Стус, безусловно, является героем Украины. Однако следует также взглянуть на него как на мощного филолога.

"Он был человеком, который обращал внимание на проблему русификации. Когда мы сегодня говорим о русификации Украины, почти все филологи вспоминают Стуса", — говорит Глеб Астахов.

Также стоит взглянуть на систему ценностей Василия Стуса. Он отказался от нормальной жизни, карьеры учёные, свободы и даже семьи ради своих взглядов.

"У него была жена, которую он безгранично любил, у него был ребенок, которого он безгранично любил. И он отказался от этого. Он выбрал путь борьбы. Потому что, в принципе, у него была возможность пойти на сотрудничество с КГБ и вернуться к жене и сыну. Стус отказался", — рассказывает историк.

Сегодня Украина вспоминает Стуса как героя и чтит его память. Ни один литературный вечер не обходится без хотя бы одного его стиха. Именно он вдохновляет людей своим примером и сегодня бороться с врагом за свободную Украину.