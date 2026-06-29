В Запорожье дроны РФ атаковали ОДА и автобус, есть пострадавшие

Последствия нападения РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОДА

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Запорожье российские дроны атаковали здание областной администрации и гражданский автобус. В результате удара есть пострадавшие, среди них — дети.

Об этом сообщил глава ОДА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Дроны РФ атаковали Запорожье

По словам Федорова, вражеские войска атаковали город, нанеся удар по Запорожской ОДА, в результате чего возник пожар, который уже локализован. Предварительно, пострадавших там нет.

Заявление Ивана Федорова. Скриншот: Иван Федоров/Telegram

Враг атаковал Запорожскую ОДА. Фото: Новини.LIVE

В то же время российские силы продолжили атаки на гражданский транспорт. В результате взрыва дрона возле автобуса ранения получили пассажиры.

На данный момент известно о семи пострадавших в транспорте, среди них двое детей. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

Поврежденный автобус. Фото: Запорожская ОДА

Девочки 14 и 16 лет, а также пятеро взрослых в возрасте от 23 до 64 лет получают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние.

На месте работают экстренные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье российские войска атаковали маршрутное такси беспилотником. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Новини.LIVE информировали, что 28 июня российские войска нанесли несколько авиационных ударов по Запорожью. В результате атаки погибли два человека, ещё 17 получили ранения. Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома женщину и ребенка. На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы, поскольку в результате обстрела повреждены жилые дома и прилегающие сооружения.