В Запорожье 11 человек в критическом состоянии из-за обстрелов РФ

Медики службы экстренной медицинской помощи спасают раненого в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В больницах Запорожья в настоящее время оказывают помощь 58 пациентам, пострадавшим от российских ударов, причем 11 раненых находятся в тяжелом состоянии. По данным ОВА, россияне ежесуточно выпуская по региону около тысячи снарядов, а последняя серия взрывов утром привела к ранению женщины и пожару на инфраструктурном объекте.

Об этом, в частности, в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

Россия ежедневно атакует Запорожье

За последние несколько суток россияне стабильно совершают более тысячи обстрелов в день. В частности, три дня назад зафиксировали 1050 прилетов, позавчера — 1020, а за прошедшие сутки армия РФ нанесла почти 1000 ударов.

«Сегодня около семи утра была атакована АЗС. К счастью, никто не пострадал. Конечно, нанесен ущерб оборудованию, но эта АЗС, слава Богу, не работала. А потом действительно произошло еще несколько взрывов. В одном из районов произошло возгорание инфраструктурного объекта, кроме того, ранена женщина. Если говорить о количестве и интенсивности обстрелов, то за последние несколько дней их было около тысячи», — сообщил Александр Коваленко.

Среди пострадавших есть также подростки. Отдельно Александр Коваленко отметил, что россияне нередко наносят удары по объектам, где находятся гражданские лица.

«В течение вчерашнего дня погибли два человека. Самыми трагическими стали попадания на центральном пляже областного центра и на прибрежной магистрали, нанесенные авиабомбой. Пострадали шесть человек, из которых трое детей, трое подростков четырнадцати-пятнадцати лет, две девочки и один мальчик находятся в больнице. Всего в медицинских учреждениях сейчас находятся 58 человек, одиннадцать из них — в тяжелом состоянии», — подытожил представитель ОВА.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 июня российская авиация и артиллерия атаковали Сумы и Запорожье, поразив автозаправочные станции. В местах попаданий возникли масштабные возгорания, есть разрушения и раненые среди работников и посетителей АЗС. Параллельно россияне атаковали локомотивы Укрзализныци, где от полученных ранений погиб помощник машиниста поезда.

Днем ранее Запорожье также пережило кровавую атаку на сугубо гражданский объект. 24 июня под обстрел захватчиков попал местный пляж. В результате взрывов пострадали шестеро мирных жителей, находившихся у воды. Российские снаряды полностью разрушили летнюю террасу местного кафе и повредили десятки автомобилей.