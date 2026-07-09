В ВСУ продемонстрировали последствия поражения российского истребителя Су-35

Поврежденный Су-35. Фото: скриншот из видео

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Третьем армейском корпусе заявили о поражении российского истребителя Су-35. Военные обнародовали кадры самолета, который, по их словам, горит в зоне ответственности подразделения.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьего армейского корпуса, передает Новини.LIVE.

Поражение российского истребителя Су-35

"Российский истребитель Су-35 тлеет в зоне ответственности Третьего армейского корпуса", — говорится в сообщении военных.

В корпусе не уточнили обстоятельства поражения самолета и не сообщили, каким именно средством была уничтожена воздушная цель.

Су-35 — это российский многоцелевой истребитель поколения "4++", который РФ активно использует для выполнения боевых задач в ходе войны против Украины.

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