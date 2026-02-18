Налог за сдачу жилья в аренду хотят уменьшить — какой законопроект зарегистрирован в Раде

Женщина считает деньги для оплаты налога. Фото: Новини.LIVE

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают уменьшить налоги от сдачи жилья в аренду. Арендодатели смогут платить налог в течение 40 дней после завершения квартала.

Какие изменения Рада готовит для арендодателей

Подчеркивается, что вопрос уклонения от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду до сих пор остается открытым. Как правило, собственники квартир предпочитают не показывать такие доходы, поскольку налоговая нагрузка достаточно высокая — 18% налога на доходы физических лиц плюс 5% военного сбора.

В пояснительных материалах указывается, что в результате бюджет государства ежегодно недополучает значительные средства. Помимо этого, регулярно нарушаются права арендаторов: при отсутствии официально оформленного договора владелец жилья может в любой момент поднять арендную плату либо потребовать срочно освободить квартиру, не возвращая внесенную предоплату.

Зарегистрированный в парламенте законопроект, как ожидается, позволит вывести рынок аренды из тени и легализовать деятельность владельцев, которые сейчас сдают жилье без надлежащего оформления.

Документ предусматривает снижение ставки НДФЛ с 18% до 5% для доходов, полученных от аренды недвижимости.

Предлагается, чтобы арендодатели самостоятельно перечисляли налог в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.

Также депутаты инициируют временное освобождение таких доходов от налогообложения — с 1 апреля 2026 года и до 31 декабря года, в котором будет прекращено действие военного положения.

