Налог за сдачу жилья в аренду хотят уменьшить — какой законопроект зарегистрирован в Раде

В ВР хотят уменьшить налоги для арендодателей — что известно
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают уменьшить налоги от сдачи жилья в аренду. Арендодатели смогут платить налог в течение 40 дней после завершения квартала.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
Какие изменения Рада готовит для арендодателей
Подчеркивается, что вопрос уклонения от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду до сих пор остается открытым. Как правило, собственники квартир предпочитают не показывать такие доходы, поскольку налоговая нагрузка достаточно высокая — 18% налога на доходы физических лиц плюс 5% военного сбора.
В пояснительных материалах указывается, что в результате бюджет государства ежегодно недополучает значительные средства. Помимо этого, регулярно нарушаются права арендаторов: при отсутствии официально оформленного договора владелец жилья может в любой момент поднять арендную плату либо потребовать срочно освободить квартиру, не возвращая внесенную предоплату.
Зарегистрированный в парламенте законопроект, как ожидается, позволит вывести рынок аренды из тени и легализовать деятельность владельцев, которые сейчас сдают жилье без надлежащего оформления.
Документ предусматривает снижение ставки НДФЛ с 18% до 5% для доходов, полученных от аренды недвижимости.
Предлагается, чтобы арендодатели самостоятельно перечисляли налог в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.
Также депутаты инициируют временное освобождение таких доходов от налогообложения — с 1 апреля 2026 года и до 31 декабря года, в котором будет прекращено действие военного положения.
