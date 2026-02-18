Податок за здачу житла в оренду хочуть зменшити — який законопроєкт зареєстрований в Раді

Жінка рахує гроші для оплати податку. Фото: Новини.LIVE

Верховній Раді пропонують зменшити податки від здачі житла в оренду. Орендодавці зможуть самостійно нараховувати та сплачувати податок щокварталу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Податок за здачу житла в оренду хочуть зменшити

Зазначається, що проблема ухилення від оподаткування під час надання житла в оренду сьогодні є невирішеним запитання. Зазвичай власники житла не декларують такі доходи через високий податок — 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

"Наслідком такої ситуації є значні недоотримання доходів Державним бюджетом, а також систематичне порушення прав орендарів. За відсутності офіційного договору орендодавець може в односторонньому порядку підвищувати вартість оренди або вимагати термінового звільнення житла без повернення авансових платежів", — йдеться в супровідних документах.

Очікується, що зареєстрований в парламенті законопроєкт, виведе з тіні орендодавців, що здебільшого здають оселі без договорів.

Документом пропонується знизити ПДФО з 18% до 5% для доходів від оренди житла.

Сплачувати податок орендодавці зможуть самі протягом 40 днів після завершення кварталу.

Крім того, нардепи пропонують взагалі не оподатковувати такі доходи у період з 1 квітня 2026 року до 31 грудня року, коли буде скасовано воєнний стан.

