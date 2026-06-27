В Виннице двое мальчиков пострадали в результате взрыва неизвестного предмета

Спасатель ГСЧС тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Виннице в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое мальчиков. Детей госпитализировали в больницу, обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента

В службе отметили, что в настоящее время все детали инцидента выясняют правоохранители. Информация о состоянии пострадавших пока не обнародована.

В ГСЧС в очередной раз призвали граждан, особенно детей, не приближаться к подозрительным или неизвестным предметам и не прикасаться к ним.

"Не подходите к неизвестным предметам, не прикасайтесь к ним и не оказывайте на них какого-либо механического воздействия. Вернитесь тем же путем, которым пришли, и немедленно сообщите о находке по номерам 101 или 112", — подчеркнули спасатели.

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на ГСЧС, что в Сумской общине после утренней российской атаки число пострадавших увеличилось до 18 человек. Среди раненых — дети и взрослые, самые тяжелые травмы получила 47-летняя женщина.

Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 15 июня Успенский собор Киево-Печерской лавры получил значительные повреждения. 23 июня ремонтно-восстановительные работы были завершены, а специалисты ГСЧС работали на объекте более недели.